Патриотизм Илья Авербух проявляет через любовь к фигурному катанию
Российский фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух рассказал, какой смысл он вкладывает в понятие патриотизм. По словам спортсмена, у него эти чувства проявляются через любовь к профессии, когда он полностью отдает себя делу и помогает своим близким в сложную минуту.
Илья Авербух считает, что патриотизм возникает не тогда, когда человек говорит правильные слова о своей стране, а прославляет ее своими делами. Сейчас олимпийский чемпион готовится к гастролям в Вероне, где состоится ледовый спектакль «Ромео и Джульетта». Спортсмен хочет показать жителям других стран, что Россия - современное, гостеприимное и открытое государство.
В 2002 году вместе с партнершей по фигурному катанию Ириной Лобачевой Илья Авербух завоевал серебряные медали на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. В 2004 году спортсмен официально завершил свою карьеру и посвятил себя шоу «Ледовая симфония», которое со временем изменилось до нынешнего формата «Звезды на льду», где участие принимают не только профессиональные спортсмены, но и деятели эстрады и кино, напоминает информационное агентство «Слово и Дело».
Илья Авербух считает, что патриотизм возникает не тогда, когда человек говорит правильные слова о своей стране, а прославляет ее своими делами. Сейчас олимпийский чемпион готовится к гастролям в Вероне, где состоится ледовый спектакль «Ромео и Джульетта». Спортсмен хочет показать жителям других стран, что Россия - современное, гостеприимное и открытое государство.
В 2002 году вместе с партнершей по фигурному катанию Ириной Лобачевой Илья Авербух завоевал серебряные медали на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. В 2004 году спортсмен официально завершил свою карьеру и посвятил себя шоу «Ледовая симфония», которое со временем изменилось до нынешнего формата «Звезды на льду», где участие принимают не только профессиональные спортсмены, но и деятели эстрады и кино, напоминает информационное агентство «Слово и Дело».