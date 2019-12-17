Дана Борисова считает, что конфликты с дочерью возникают на фоне ее избалованности





Выяснилось, что после недавней ссоры со звездной матерью 12-летняя Полина решила пожить с отцом. Дана Борисова считает, конфликтная ситуация с ребенком возникла из-за недоразумения. Дело в том, что звезда подготовила своему отцу и сводной сестре гостинцы и некоторые вещи, сказав дочери, что якобы подарила и ее наряды. Таким образом артистка намеревалась проучить ребенка, который постоянно разбрасывает вещи по квартире. Однако попытка Борисовой научить Полину бережно относится к гардеробу провалилась, поскольку дочь на нее обиделась и испортила ножницами несколько нарядов своей матери. В частности, она изрезала желтую блузку, в которой артистка появлялась на съемках программы Андрея Малахова, а также дизайнерский шарфик, бросая под ноги Борисовой лоскуты.Телеведущая считает, что избаловала свою дочь, которая мечтает о дорогостоящих путешествиях. В частности, Полина желает побывать в США или Англии, но пока Дана Борисова не готова отправлять ее туда.