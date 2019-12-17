В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного ребенка





16 декабря местные жители шли по улице и в один момент увидели стаю собак, однако одна из них привлекла больше всего внимания. Присмотревшись люди заметили, что в зубах животного находится нечто, похожее на тело новорожденного ребенка. Россияне напугали их, заставив убежать. Подойдя ближе, люди действительно увидели тело новорожденного и сразу же вызвали полицию.В настоящий момент правоохранительные органы Бурятии начали комплексную проверку происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза погибшего новорожденного, предстоит узнать, являются ли собаки причиной его смерти, или она наступило до того, как животные нашли это тело. Также рассматривается версия, что младенец мог быть мертворожденным. Параллельно с этим правоохранительные органы занимаются поиском матери ребенка. В настоящий момент все эти вопросы остаются без ответов.Местные жители отмечают, что подобное происшествие вызывает у них настоящий шок, ведь никто не мог себе представить, что такое может на самом деле произойти.