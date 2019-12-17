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В Британском музее покажут первую в мире одноразовую посуду

В Британском музее выставят первую в мире одноразовую посуду времен минойской цивилизации. Ею являются глиняные чашки, роль которых была доказана по итогам проведенного археологами исследования.

Британский музей уделяет большое внимание вопросам экологии, поэтому было решено показать на выставке “Мусор и мы” одноразовую глиняную чашку без ручек, возрастом 3,5 тысяч лет. По мнению археологов, ее и тысячи других емкостей выбрасывали на стоянках острова Крит после пиршества. Причиной такого решения ученые назвали нежелание древних греков мыть посуду. Это доказывает, что представители минойской цивилизации оказались первыми в мире, кто использовал одноразовые чаши. Ученые пришли к выводу, что в них наливали именно вино, а не другие напитки.

Глиняную чашу для сравнения выставят в музее рядом с пластиковым стаканом, который человечество использует с начала 1990-х. Вместе с одноразовой посудой будет представлен древний корабль, возрастом около 3,5 тысяч лет.

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В мире / Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:33

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