В Британском музее покажут первую в мире одноразовую посуду





Британский музей уделяет большое внимание вопросам экологии, поэтому было решено показать на выставке “Мусор и мы” одноразовую глиняную чашку без ручек, возрастом 3,5 тысяч лет. По мнению археологов, ее и тысячи других емкостей выбрасывали на стоянках острова Крит после пиршества. Причиной такого решения ученые назвали нежелание древних греков мыть посуду. Это доказывает, что представители минойской цивилизации оказались первыми в мире, кто использовал одноразовые чаши. Ученые пришли к выводу, что в них наливали именно вино, а не другие напитки.Глиняную чашу для сравнения выставят в музее рядом с пластиковым стаканом, который человечество использует с начала 1990-х. Вместе с одноразовой посудой будет представлен древний корабль, возрастом около 3,5 тысяч лет.