В Шотландии кофейная компания хочет нанять жильца в замок с зарплатой в 5 тысяч долларов
В Шотландии появилась необычная вакансия, которую разместила местная кофейная компания. Организация хочет нанять жильца в замок Carlowrie Castle, являющийся сейчас отелем, ему будет необходимо прожить в нем в течение недели, получая при этом зарплату в 5 тысяч долларов.
Заявки на эту вакансию принимаются до 21 декабря, результаты конкурса должны огласить до 30 числа. Требования к кандидату очень простые – у него должен быть действующий паспорт, а также ему нужно описать, почему именно он достоин данной работы. За нее работник будет получать 5 тысяч долларов в месяцев. Кроме заработной платы жильцу обещают пятиразовое питание, постоянные уроки от частного шеф-повара, регулярные спа-процедуры и неограниченный доступ к кофе данной компании.
Следует отметить, что замок Carlowrie Castle был построен в 1852 году, а сейчас превращен в фешенебельный отель. Он имеет 12 спален и множество других помещений для развлечений и отдыха.
Также в вакансии сообщается, что победитель получит возможность пригласить с собой еще одного человека для совместного проживания в замке. Дополнительный гость не будет получать заработную плату, однако ему будут оказывать все перечисленные процедуры, включая неограниченное количество фирменного кофе компании.
Заявки на эту вакансию принимаются до 21 декабря, результаты конкурса должны огласить до 30 числа. Требования к кандидату очень простые – у него должен быть действующий паспорт, а также ему нужно описать, почему именно он достоин данной работы. За нее работник будет получать 5 тысяч долларов в месяцев. Кроме заработной платы жильцу обещают пятиразовое питание, постоянные уроки от частного шеф-повара, регулярные спа-процедуры и неограниченный доступ к кофе данной компании.
Следует отметить, что замок Carlowrie Castle был построен в 1852 году, а сейчас превращен в фешенебельный отель. Он имеет 12 спален и множество других помещений для развлечений и отдыха.
Также в вакансии сообщается, что победитель получит возможность пригласить с собой еще одного человека для совместного проживания в замке. Дополнительный гость не будет получать заработную плату, однако ему будут оказывать все перечисленные процедуры, включая неограниченное количество фирменного кофе компании.