В Шотландии кофейная компания хочет нанять жильца в замок с зарплатой в 5 тысяч долларов





Заявки на эту вакансию принимаются до 21 декабря, результаты конкурса должны огласить до 30 числа. Требования к кандидату очень простые – у него должен быть действующий паспорт, а также ему нужно описать, почему именно он достоин данной работы. За нее работник будет получать 5 тысяч долларов в месяцев. Кроме заработной платы жильцу обещают пятиразовое питание, постоянные уроки от частного шеф-повара, регулярные спа-процедуры и неограниченный доступ к кофе данной компании.Следует отметить, что замок Carlowrie Castle был построен в 1852 году, а сейчас превращен в фешенебельный отель. Он имеет 12 спален и множество других помещений для развлечений и отдыха.Также в вакансии сообщается, что победитель получит возможность пригласить с собой еще одного человека для совместного проживания в замке. Дополнительный гость не будет получать заработную плату, однако ему будут оказывать все перечисленные процедуры, включая неограниченное количество фирменного кофе компании.