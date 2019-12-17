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В Шотландии кофейная компания хочет нанять жильца в замок с зарплатой в 5 тысяч долларов

В Шотландии появилась необычная вакансия, которую разместила местная кофейная компания. Организация хочет нанять жильца в замок Carlowrie Castle, являющийся сейчас отелем, ему будет необходимо прожить в нем в течение недели, получая при этом зарплату в 5 тысяч долларов.
В Шотландии кофейная компания хочет нанять жильца в замок с зарплатой в 5 тысяч долларов

Заявки на эту вакансию принимаются до 21 декабря, результаты конкурса должны огласить до 30 числа. Требования к кандидату очень простые – у него должен быть действующий паспорт, а также ему нужно описать, почему именно он достоин данной работы. За нее работник будет получать 5 тысяч долларов в месяцев. Кроме заработной платы жильцу обещают пятиразовое питание, постоянные уроки от частного шеф-повара, регулярные спа-процедуры и неограниченный доступ к кофе данной компании.

Следует отметить, что замок Carlowrie Castle был построен в 1852 году, а сейчас превращен в фешенебельный отель. Он имеет 12 спален и множество других помещений для развлечений и отдыха.

Также в вакансии сообщается, что победитель получит возможность пригласить с собой еще одного человека для совместного проживания в замке. Дополнительный гость не будет получать заработную плату, однако ему будут оказывать все перечисленные процедуры, включая неограниченное количество фирменного кофе компании.

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В мире / Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:26

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