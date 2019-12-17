Похудевшая Лолита Милявская без стеснения продемонстрировала свою фигуру





Исполнительница восхитила поклонников узкой талией и стройными ногами в изысканных лодочках. На вопросы, как ей получилось сбросить лишний вес, Лолита дала ответ: «Ничего трудного. Это попросту эндокринолог и психолог, минуя диеты и спортзалы. Себя необходимо любить больше всех. Избавиться от всего, что препятствует дышать». А прямо в период выступления для Главного канала певица добавила: «Женщину украшает совсем не сдержанность. В моем случае — это расторжение брака!»«Худышка — красотушка. Ножки, как всегда огонь!» — прокомментировала Эвелина Бледанс фото Милявской в мини-платье. «Ну ты и бомба!» — присоединилась к ней Светлана Лобода. Фолловеры тоже восхитились фигурой похудевшей звезды и адресовали ей массу комплиментов.