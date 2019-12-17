В Антарктиде обнаружен законсервированный воздух





Для того чтобы получить воздух, научные работники пробурили на территории Антарктиды 6 скважин и достали практически 5 тонн льда. Воздух, согласно предварительным подсчетам, был в недрах с 1870-х годов. Данное открытие сможет помочь исследовать массовые перемены в атмосфере за последние полтора века.В особенности экспертов интересуют гидроксилы — объединения кислорода и водорода в составе органических элементов. Эти соединения зачастую называют «моющими средствами» для атмосферы, так как они способны чистить воздух от парниковых газов. Благодаря гидроксилам ученые рассчитывают отыскать результативные способы борьбы с последствиями загрязнения воздуха.