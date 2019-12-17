Ирина Дубцова заявила о ряде сорванных концертов по вине организатора-афериста





"Видимо, «организатор» надеялся на то, что заберет средства с касс концертных площадок до выступления и испарится. Однако мы успели предотвратить это", - пишет Дубцова. Значит, деньги за билеты, никуда не исчезли. Средства возместят зрителям в месте приобретения. Певица извинилась перед фанатами и пообещала прибыть в ближайшее время.Она сообщила, что на какой-то стадии ответственный человек перестал отвечать на звонки агентов артистка и концертных площадок. Сотрудники рассказали Дубцовой, что также имели неосторожность сотрудничать с данным организатором. От его схемы якобы пострадали Диана Арбенина и Светлана Лобода. Однако это никак не препятствует мошеннику каждый год «кидать» новых людей.