Volkswagen Passat провалил «лосиный тест»
Автомобильный портал 77km проверил среднеразмерный Volkswagen Passat, вышедший в летний сезон 2019 года. Суть теста – контроль стабильности машины во время внезапного перестроения с целью объезда преграды на дороге. «Провалом» называют то, что автомобиль сносит во время маневров, или он встает на внешние колеса.
Испытание проходил дизельный Passat R-Line с двухлитровым мотором мощностью 190 лошадиных сил, функционирущим с Direct Shift Gearbox. Оказывается, что машина способна пройти «лосиный тест» только лишь на скорости 73 километра в час, а стоит нажать на педаль газа сильнее и повысить скорость до 76 км в час, как кузов заносит.
Эксперты заметили определенную закономерность: подобный принцип с излишней поворачиваемостью обнаружили у соплатформенного Arteon.
Незадолго до проверки Volkswagen испытание устойчивости проходил RAV4. Автомобиль потерпел «крах» в первоначальном забеге, причем скорость никак не превысила 68 км в час. Внедорожник закинуло, и он встал на два колеса. Автомобиль направили на пересдачу.
Испытание проходил дизельный Passat R-Line с двухлитровым мотором мощностью 190 лошадиных сил, функционирущим с Direct Shift Gearbox. Оказывается, что машина способна пройти «лосиный тест» только лишь на скорости 73 километра в час, а стоит нажать на педаль газа сильнее и повысить скорость до 76 км в час, как кузов заносит.
Эксперты заметили определенную закономерность: подобный принцип с излишней поворачиваемостью обнаружили у соплатформенного Arteon.
Незадолго до проверки Volkswagen испытание устойчивости проходил RAV4. Автомобиль потерпел «крах» в первоначальном забеге, причем скорость никак не превысила 68 км в час. Внедорожник закинуло, и он встал на два колеса. Автомобиль направили на пересдачу.
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Добавил: Тиховский Владислав Сегодня, 08:21