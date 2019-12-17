Volkswagen Passat провалил «лосиный тест»





Испытание проходил дизельный Passat R-Line с двухлитровым мотором мощностью 190 лошадиных сил, функционирущим с Direct Shift Gearbox. Оказывается, что машина способна пройти «лосиный тест» только лишь на скорости 73 километра в час, а стоит нажать на педаль газа сильнее и повысить скорость до 76 км в час, как кузов заносит.Эксперты заметили определенную закономерность: подобный принцип с излишней поворачиваемостью обнаружили у соплатформенного Arteon.Незадолго до проверки Volkswagen испытание устойчивости проходил RAV4. Автомобиль потерпел «крах» в первоначальном забеге, причем скорость никак не превысила 68 км в час. Внедорожник закинуло, и он встал на два колеса. Автомобиль направили на пересдачу.