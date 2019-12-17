Обои для рабочего стола «сломали» дисплей Xiaomi
Посетитель новостного сайта Reddit сообщил, что после загрузки на Xiaomi Mi9 конкретных обоев, дисплей телефона начал функционировать с «ляпами». Юзер пожаловался, что они «сломали» экран.
Как сообщил пользователь сайта Soroush_kohan, он поменял обои на собственном приборе, и сразу после этого телефон начал вести себя загадочно. Он остаётся включенным одну секунду, потом отключается, а после вновь включается на миг. Согласно данной проблеме Soroush_kohan не способен нормально использовать устройство. Причём пока дисплей регулярно включается и отключается, телефон вибрирует. После 5-6 подобных попыток открывается окно загрузки и дает юзеру 3 функции: перезапуск системы, очистку информации и соединение с Mi Assistant. При выборе первой функции всё повторяется.
В сабреддите, предназначенной проблеме, другие пользователи прокомментировали, что эта оплошность их так же настигла. Скорее всего, проблема - в операционной системе MIUI.
Как сообщил пользователь сайта Soroush_kohan, он поменял обои на собственном приборе, и сразу после этого телефон начал вести себя загадочно. Он остаётся включенным одну секунду, потом отключается, а после вновь включается на миг. Согласно данной проблеме Soroush_kohan не способен нормально использовать устройство. Причём пока дисплей регулярно включается и отключается, телефон вибрирует. После 5-6 подобных попыток открывается окно загрузки и дает юзеру 3 функции: перезапуск системы, очистку информации и соединение с Mi Assistant. При выборе первой функции всё повторяется.
В сабреддите, предназначенной проблеме, другие пользователи прокомментировали, что эта оплошность их так же настигла. Скорее всего, проблема - в операционной системе MIUI.
Технологии
Добавил: Тиховский Владислав Сегодня, 01:22