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"Настоящий дворец": Николай Басков показал шикарный интерьер своей квартиры

Николай Басков на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовал фотографию, на которой продемонстрировал шикарный интерьер своей квартиры. Подписчики заявили, что дом знаменитости - это настоящий дворец, являющийся произведением искусства.
"Настоящий дворец": Николай Басков показал шикарный интерьер своей квартиры

Известно, Николай Басков не показывал ранее свою квартиру в микроблоге, но недавно сделал исключение, поразив воображение фанатов. Как оказалось, апартаменты звезды являются произведением искусства. Известно, дизайном жилища артиста занимался сам Валентин Юдашкин, вложивший в работу весь свой талант. В итоге кутюрье удалось создать настоящий дворец, который оценили буквально все.

Не исключено, что индивидуальный заказ повлиял на стоимость квартиры, но в настоящий момент называются лишь официальные цифры ценника апартаментов в доме, расположенном в Москве на Пречистенской набережной. Один квадратный метр там оценивается в 10 миллионов рублей, что значит - недвижимость, которую по слухам исполнитель получил в дар от знакомого, может стоить порядка 626 миллионов. При этом сам владелец, рассказывая о доме, в первую очередь выделил, как гармонично с интерьером сочетаются живые цветы.

Не только рядовые пользователи Сети отказали в восторге от квартиры кумира, но и его коллеги. Своё восхищение в комментариях выразили такие знаменитости, как Игорь Крутой, Александр Ревва, Жасмин и Олеся Судзиловская.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 08:12

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