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Анна Седокова отказалась от подарков ради более "важных дел"

Известная певица Анна Седокова 16 декабря празднует свое 37-летние. Знаменитость в этот праздничный день отказалась от привычных для нее подарков ради того, чтобы друзья и знакомые потратили деньги на более важные дела.
Анна Седокова отказалась от подарков ради более "важных дел"

Анна Седокова рассказала о том, что в этом году она решила отказаться от привычных длинных сообщений, посвященных ее дню рождения. Артистка поблагодарила поклонников и жизнь за то, что у нее есть возможность быть любимой, услышанной и менять судьбы людей в лучшую сторону. «Спасибо. Я вас крепко-крепко обнимаю!» - закончила певица свое обновление.

В «Историях» в Instagram Анна Седокова также посоветовала всем людям, желающим поздравить ее с днем рождения, отказаться от привычных цветов и подарков. Эти деньги знаменитость предложила перечислить в некоторые благотворительные организации, занимающиеся помощью нуждающимся людям. Исполнительница предложила три варианта: «Дом для мамы», «Старость в радость» и «Супер собака». Из их названий понятно, что они занимаются помощью матерям, пенсионерам и животным. Также артистка отметила, человек может сам выбрать подходящую лично ему организацию.

Кроме того, Анна Седокова заявила об открытии ее собственного сайта «Я помогу». На нем люди смогут как получить необходимую им помощь, так и помочь другим в ее оказании. Все это можно осуществить посредством оказания отдельных услуг или путем перечисления денег.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:53

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