Рината Литвинова покорила поклонников монохромным образом в красном

В новой публикации Рената Литвинова пожаловалась, что у нее выдался морально трудный понедельник. Поклонники поддержали актрису в комментариях, а также выразили восхищение образом, который она продемонстрировала на фото. Для снимка звезда позирует в красном плаще и шляпе того же цвета, а также она традиционно выбрала алую помаду. Некоторые фолловеры назвали Литвинову “багровой дьяволицей” и “кровавой кардинальшей”, а также отметили, что красный — цвет победы.Несмотря на множество восхищенных комментариев, некоторым подписчикам не понравился монохромный образ и выбранный оттенок. По мнению фолловеров, Литвиновой больше к лицу черный и бирюзовый цвета.