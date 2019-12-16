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Рината Литвинова покорила поклонников монохромным образом в красном

Актриса Рината Литвинова поразила поклонников монохромным образом в красном. Знаменитость опубликовала новое фото на своей странице в своем Instagram-аккаунте.

В новой публикации Рената Литвинова пожаловалась, что у нее выдался морально трудный понедельник. Поклонники поддержали актрису в комментариях, а также выразили восхищение образом, который она продемонстрировала на фото. Для снимка звезда позирует в красном плаще и шляпе того же цвета, а также она традиционно выбрала алую помаду. Некоторые фолловеры назвали Литвинову “багровой дьяволицей” и “кровавой кардинальшей”, а также отметили, что красный — цвет победы.

Несмотря на множество восхищенных комментариев, некоторым подписчикам не понравился монохромный образ и выбранный оттенок. По мнению фолловеров, Литвиновой больше к лицу черный и бирюзовый цвета.

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Добавил: Паскаль Анна Вчера, 23:31

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