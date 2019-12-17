Учёные: Аэробные упражнения защищают больных раком от крайнего истощения





Известно, кахексия - состояние крайнего истощения, диагностируется у 50-80% больных раком. Нередко именно она убивает пациента, прежде, чем тот погибнет от последствий онкологического заболевания. Специалисты давно установили, ослабление мышц является провоцирующим фактором, который приводит к дальнейшему развитию воспаления и повышению уровня циткинов, например, интерлейкина 6, также возрастает фактор некроза опухолей-α (TNFα). Исследуя данный факт, сотрудники института фармакологических исследований имени Марио Негри пришли к выводу, в данном процессе очень важную роль играет мусклин. Если его уровень падает, нужно в срочном порядке компенсировать уровень белка в плазме и мышцах.Учёные заявляют, пополнить его помогают аэробные упражнения. Не очень интенсивная нагрузка показала самый действенный эффект. Теперь научные работники намерены разработать методику тренировок, которые наиболее активно провоцируют выработку миокинов, положительно воздействующих на мышечные ткани. При этом специалисты отмечают, даже введение мусклина в виде препарата позволяет улучшить самочувствие пациента.