Уфологов озадачило возникшее в облаке перед МКС "лицо гуманоида"
Внезапно возникшее "лицо гуманоида" в облаке перед МКС заинтересовало пользователей Сети. Этот кадр заметил уфолог Скотт Уоринг.
На очередном сюжете с МКС, вызвавшем большой ажиотаж публики, запечатлено "лицо гуманоида", а это, по словам Уоринга, доказывает существование НЛО. Визуально образование в облаке действительно похоже на лицо пришельца, что подтвердили и юзеры. В частности, пользователи Сети заметили длинную шею, острое лицо, наличие своеобразных ушей, носа, рта и глаз. Многим изображение предполагаемого представителя внеземной цивилизации напомнило рептилоида, а также оно поразило огромными размерами.
Некоторые комментаторы выразили скептицизм насчет мнения о существовании инопланетян. Многие из них посоветовали вспомнить, как часто облака принимают разнообразные причудливые формы.
На очередном сюжете с МКС, вызвавшем большой ажиотаж публики, запечатлено "лицо гуманоида", а это, по словам Уоринга, доказывает существование НЛО. Визуально образование в облаке действительно похоже на лицо пришельца, что подтвердили и юзеры. В частности, пользователи Сети заметили длинную шею, острое лицо, наличие своеобразных ушей, носа, рта и глаз. Многим изображение предполагаемого представителя внеземной цивилизации напомнило рептилоида, а также оно поразило огромными размерами.
Некоторые комментаторы выразили скептицизм насчет мнения о существовании инопланетян. Многие из них посоветовали вспомнить, как часто облака принимают разнообразные причудливые формы.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:45