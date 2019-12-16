Уфологов озадачило возникшее в облаке перед МКС "лицо гуманоида"





На очередном сюжете с МКС, вызвавшем большой ажиотаж публики, запечатлено "лицо гуманоида", а это, по словам Уоринга, доказывает существование НЛО. Визуально образование в облаке действительно похоже на лицо пришельца, что подтвердили и юзеры. В частности, пользователи Сети заметили длинную шею, острое лицо, наличие своеобразных ушей, носа, рта и глаз. Многим изображение предполагаемого представителя внеземной цивилизации напомнило рептилоида, а также оно поразило огромными размерами.Некоторые комментаторы выразили скептицизм насчет мнения о существовании инопланетян. Многие из них посоветовали вспомнить, как часто облака принимают разнообразные причудливые формы.