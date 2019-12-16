Сестра Дмитрия Маликова Инна хочет родить ребенка

Солистка коллектива “Новые самоцветы” недавно выпустила песню в стиле 80-х, которая понравилась ее сыну Дмитрию. Композиция “Лунная ночь” попала в ротацию главных радиостанций страны, а ее успех, по мнению певицы, заключается в припеве. Инна Маликова поделилась, что в новогоднюю ночь она намеревается работать, а планов на Рождество пока нет, но она не отрицает возможность отправиться на отдых. Артистка предпочитает красивые месте, например, Суздаль, где можно отдохнуть и полюбоваться природой. В 2020 году группа “Новые самоцветы” будет вести подготовку к 15-летию, в чем поучаствует вокалистка.Инна Маликова призналась, сейчас ее сердце не свободно, а также отметила, она планирует в будущем рожать. Однако артистка отказалась говорить о конкретных планах.