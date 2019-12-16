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Какие меры могут помочь сберечь доброкачественный сон при рождественских поездках, рассказал ученый

Ученый из Института Рутгерса Хельмут Зарбл сообщил, какие меры могут помочь сберечь доброкачественный сон при рождественских поездках. К примеру, эксперт рекомендуют выпивать большое количество воды.

Согласно словам эксперта, в период сна исправляются химические повреждения и разрывы в молекулах ДНК, что служит защитой от болезней. Недостаток отдыха срывает этот процесс восстановления. Короткие и нагруженные дни в совокупности с праздничными путешествиями в разнообразные часовые пояса, нарушают циркадный ритм, что формирует проблемы с засыпанием. Многие люди начинают ощущать головную боль, напряжение, расстройства пищеварения и общую усталость в следствии дисбаланса внутренних часов организма. Обычно необходимо около недели, чтобы организм адаптировался к новым условиям, на тот момент каникулы уже близки к окончанию.

Главный совет эксперта - за пару дней до события перевести текущее время сна поближе к времени места назначения. Не менее важно выпивать достаточное количество воды в период всего путешествия, избавиться от потребления кофеина и спиртного в числе других стимуляторов нервной системы.

Эксперт добавил, заключительные исследования выявили, что вахтовые работники подвергаются высокому риску формированию рака из-за их нерегулярного режима сна. Подростки, которые засыпают поздно и рано пробуждаются в школу, обладают худшей концентрацией внимания. Важно отдыхать в любом возрасте и при любых обстоятельствах.

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Наука
Добавил: Тиховский Владислав Сегодня, 20:52

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