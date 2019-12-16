Какие меры могут помочь сберечь доброкачественный сон при рождественских поездках, рассказал ученый





Согласно словам эксперта, в период сна исправляются химические повреждения и разрывы в молекулах ДНК, что служит защитой от болезней. Недостаток отдыха срывает этот процесс восстановления. Короткие и нагруженные дни в совокупности с праздничными путешествиями в разнообразные часовые пояса, нарушают циркадный ритм, что формирует проблемы с засыпанием. Многие люди начинают ощущать головную боль, напряжение, расстройства пищеварения и общую усталость в следствии дисбаланса внутренних часов организма. Обычно необходимо около недели, чтобы организм адаптировался к новым условиям, на тот момент каникулы уже близки к окончанию.Главный совет эксперта - за пару дней до события перевести текущее время сна поближе к времени места назначения. Не менее важно выпивать достаточное количество воды в период всего путешествия, избавиться от потребления кофеина и спиртного в числе других стимуляторов нервной системы.Эксперт добавил, заключительные исследования выявили, что вахтовые работники подвергаются высокому риску формированию рака из-за их нерегулярного режима сна. Подростки, которые засыпают поздно и рано пробуждаются в школу, обладают худшей концентрацией внимания. Важно отдыхать в любом возрасте и при любых обстоятельствах.