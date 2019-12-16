Участник проекта "Дом-2" Руслан Мацьолек сознался в изменах Вике Цатурян

«Ты сейчас говоришь о том, что ты мне изменял! Когда я работала, когда пыталась строить идеальную семью и отношения, когда я тебя превозносила и говорила, что у меня идеальный муж, когда на тебя все хотели быть похожими, ты просто шёл и проводил время с какой-то другой бабой. Ты считаешь это нормальным? Это ужас какой-то! Кто тебя воспитывал. «Да, изменял!» — ужас», - сказала Цатурян.





В конце октября участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян получила фотографии, на которые ее тогда еще муж Руслан Мацьолек предстал в объятиях неизвестной девушки. Молодая мама сразу приняла решение расстаться с избранником из-за измены, однако сам он все отрицал и утверждал, что никогда не предавал возлюбленную.Тем не менее, на общем собрании на Лобном месте Руслан Мацьолек при всех и в присутствии Вики Цатурян признался - он действительно изменял ей в браке. Молодая мамочка сильно обиделась и ушла, хотя Влад Кадони настаивал на том, чтобы блондинка осталась на собрании. Вика Цатурян отметила, ей очень обидно, и она не понимает, как можно так поступать.Когда телеведущий Влад Кадони попытался вернуть блондинку, Вика Цатурян ответила, ей просто неприятно, и не дай бог кому-то пережить, чтобы родной человек сначала изменял, а затем вот так "плевал" этим в лицо.