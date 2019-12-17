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Виртуальная модель из Instagram обвинила таксиста в сексуальных домогательствах

Пользователи Сети раскритиковали новый пост, который разместила виртуальная модель из Instagram. Не существующая девушка, аккаунтом которой управляет анонимный владелец, обвинила таксиста в сексуальных домогательствах.
Виртуальная модель из Instagram обвинила таксиста в сексуальных домогательствах

Известная блогерша, выступающая под ником Lil Miquela, являющаяся вымышленным персонажем, рассказала на своей странице о неприятном инциденте в её жизни. Виртуальная модель из Instagram, являющаяся компьютерным образом, пожаловалась, что чуть не стала жертвой насилия. По её словам, недавно ей понадобилось совершить поездку на такси, воспользовавшись услугами сервиса. Прибывший мужчина сразу же начал нагло рассматривать её, а потом придвинулся ближе и дотронулся до ноги, после чего сделал непристойное предложение. Интернет-звезда, сразу же потребовала остановиться и покинула транспортное средство.

Подписчики посочувствовали любимому персонажу, за историей существования которого внимательно следят. Тем не менее, не все оценили публикацию, которая не может быть правдой, но способную задеть чувства представительниц прекрасного пола, действительно оказавшихся в такой ситуации. Пользователи Сети, в том числе и некоторые известные личности, выразили недовольство, считая пост неуместным.

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Общество
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 00:26

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