Кети Топурия обнажила плечи и ноги в коротком платье-“оригами”

В новой публикации для своего микроблога артистка призналась, что обожает декабрь. На новом снимке Кети Топурия запечатлена в белом платье в стиле “оригами”, которое открывает вид на обнаженные плечи звезды и ее стройные ноги. Поклонники посчитали геометрический дизайн невероятно стильным, а подол и корсаж наряда напомнил многим белый конструктор-“змейку”. Одна из подписчиц вспомнила, что видела этот наряд в 2016 году в клипе певицы с хип-хоп группой Centr.Многие из платьев исполнительницы запоминаются публике, а часть из этих ярких образов звезда придумывает сама.