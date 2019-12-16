Участник проекта "Дом-2" Влад Иванов собрался улететь в Москву после инцидента в туалете с Кристиной Хамраевой





Что именно произошло в туалете, участники проекта "Дом-2" Кристина Хамраева и Влад Иванов не рассказывают, но молодому человеку явно что-то не понравилось, так как после того инцидента он избегает встреч с брюнеткой, боится ее буквально, как огня. Сама же девушка почти со слезами на глазах умоляет избранника не бросать ее и остаться хотя бы друзьями.Влад Иванов, тем не менее, попросил организаторов отпустить его с Сейшельских островов в Москву, где у него возникли якобы срочные дела. Кристине Хамраевой проектант сказал, что ему нужно неделю подумать над совместным с ней будущим, а вот в мужской спальне признался, якобы брюнетка не нравится ему из-за возраста, ведь она на 5 лет старше.