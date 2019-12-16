Ученые опознали на греческой фреске минойской эпохи живущих в Индии обезьян





Американские ученые, представляющие Пенсильванский университет, объединились с приматологами ради изучения греческой фрески минойской эпохи. Множество древних рисунков было найдено в поселении Акротири на острове Санторин. Ряд произведений искусства представляет собой изображения на разные тематики, к примеру, цветущих деревьев, рыбака с уловом, кулачных бойцов или животных, в том числе обезьян. Они нередко встречаются в минойской культуре, но зачатую на них изображены те, которые обитали в Египте. На заинтересовавших ученых предмете изображены представители рода гульманов, их можно найти на территории Южной Азии.Предполагается, что художник действительно видел данных приматов и запечатлел их на фреске. Сейчас изображение под названием “Голубые обезьяны” хранится в музее острова Тира.