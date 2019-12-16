"Вытащил иммунитет": Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев раскрыл правду о своем уходе за Периметр





Экс-участник проекта "Дом-2" и бывший избранник Алены Рапунцель Роман Макеев раскрыл подробности своего ухода за Периметр. Звукорежиссер на данный момент устраивает свою жизнь за рамками реалити-шоу, он даже встречается с возлюбленной по имени Мария. Тем не менее, долгое время мужчина переживал болезненный разрыв с молодой мамочкой, ведь он был всерьез намерен на ней жениться.Сама Алена Рапунцель, как не удивительно, забыла о расставании с экс-избранником и вовсю строит отношения с новым мужчиной. Роман Макеев же недавно решил рассказать, что осталось за кадром в вечер его ухода. На самом деле, отметил экс-участник проекта "Дом-2", он вытянул иммунитет, однако его все равно выгнали, ведь коллеги устроили скандал. Кто-то заявил, якобы звукорежиссеру ответ подсказали из аппаратной, но это на самом деле - наглая ложь.