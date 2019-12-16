Любовь Успенская передумала рожать ребёнка из-за запрета дочери





В настоящее время Любовь Успенская и ее творчество пользуются большой популярностью у фанатов. Звезда выступает на концертах, имея успех не только у своей основной аудитории, но и у посетителей таких мероприятий, как "ЖАРА". Почитатели отмечают, их кумир, несмотря на возраст, обладает неиссякаемым запасом энергии и жизненной силы. Зная это, не многие удивились, когда звезда заявила о желании родить ребёнка. Певица даже начала подыскивать донора для процедуры ЭКО, но теперь этим планам не суждено осуществиться, поскольку с возражением выступила её старшая дочь. Татьяна Плаксина констатировала, у исполнительницы есть только одна наследница и других не будет.Не исключено, что дочь Успенской так остро отреагировала на желание артистки снова ощутить радость материнства из-за инцидента, произошедшего год назад. Катаясь в горах на велосипеде, наследница королевы шансона упала и едва не погибла, получив серьёзные травмы. После этого художница пережила длительный реабилитационный период и четыре операции. Как признавалась звезда, для дочери это стало серьёзным моральным испытанием, и та замкнулась в себе из-за перенесённого стресса.