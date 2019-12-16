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Мать Тимати Симона Юнусова вышла на сцену и сыграла в спектакле вместе с внучкой Алисой

Мать Тимати Симона Юнусова продолжает удивлять людей любовью к своим внукам. В этот раз родительница артиста вышла на сцену и сыграла в спектакле вместе с внучкой Алисой, ей досталась сразу две роли: Баба Яга и королева.
Мать Тимати Симона Юнусова вышла на сцену и сыграла в спектакле вместе с внучкой Алисой

Симона Юнусова не раз говорила о том, что готова на все ради того, чтобы ее внуки были счастливы. Недавно мать ребенка Тимати Алена Шишкова опубликовала в Instagram два видео, на которых родительница артиста играет на сцене спектакля. Сначала пожилая женщина перевоплотилась в образ Бабы Яги, а затем примеряла роль королевы. Стоит отметить, что возраст никак не мешает родительнице исполнителя демонстрировать легкие и выверенные движения танца. Также на видео можно заметить и саму Алису, она тоже принимает активное участие в данной постановке. Зрители были поражены растяжкой и грациозностью наследницы знаменитости.

Сама Алена Шишкова осталась под впечатлением от выступления матери рэпера. «Без комментариев!!! Хочешь сказать только одно… БРАВО!» - прокомментировала экс-возлюбленная артиста свое обновление. Подписчики знаменитости отметили, что Симона Юнусова может быть настоящий примером для любой бабушки, ведь она действительно готова на все ради счастья внуков.

Напомним, недавно мать Тимати признавалась, что Алиса не имеет особого таланта в балете, однако родители хотят, чтобы наследница продолжала развиваться в этом направлении.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:27

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