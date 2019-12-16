Татьяна Буланова не пригласит бывшего мужа Владислава Радимова на свою свадьбу





Татьяна Буланова в 2016 году развелась с Владиславом Радимовым, от которого у нее родился сын Никита Радимов. Оказалось, что сейчас пара почти не общается, но поддерживает контакт ради общего ребенка. Свои отношения бывшие супруги закончили без ссор, а в честь дня рождения 26 ноября певица решила отправить поздравление. Однако она не планирует ходить в гости к новой семье экс-возлюбленного или знакомить его со своими близкими людьми. В частности, Татьяна Буланова готовится к свадьбе, но не планирует открывать секреты публике, а также не собирается приглашать бывшего мужа, считая это неуместным.Артистка отметила, между ними с Радимовым все давно законченно, и она не живет прошлым. Татьяна Буланова совершенно не интересуется темами развода и футбола.