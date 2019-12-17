Скарлетт Йоханссон вышла в свет в платье от российского дизайнера

В аккаунте Терехова опубликованы фотографии Скарлетт Йоханссон в данном наряде. Платье имеет длинные рукава и высокий разрез на бедре. Наряд полностью покрыт серебряными блестками. Данный образ знаменитость дополнила черными босоножками на высоком каблуке.Поклонники отечественного модельера Александра Терехова назвали данную новость свидетельством настоящего успеха. Они пожелали дизайнеру дальнейших успехов и посоветовали ему не останавливаться на достигнутом.Дизайнер Александр Терехов основал свою марку Alexander Terekhov еще в 2004 году. С 2006 по 2009 год он был единственным модельером из России, представленным на неделе мод в Нью-Йорке. На этом мероприятии дизайнер ежегодно презентует свои новые коллекции, пользующиеся успехом у многих мировых звезд. 9 лет назад компания стала частью большого холдинга «Русмода».Напомним, это уже не первый случай, когда американские звезды выходят в свет в нарядах российских модельеров. Недавно знаменитая певица Камила Кабельо пришла на другое вечернее шоу в коротком платье черного цвета, выпущенном отечественным брендом Rasario.