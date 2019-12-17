В США пожарные спасли застрявшую головой в консервной банке кошку





Сообщается, данный инцидент произошёл в штате Северная Каролина. Люди, увидевшие существо, оказавшееся в безвыходной ситуации, позвонили в спасательную службу, и там не отказали в помощи. Позже на странице ведомства в социальной сети Facebook появилось сообщение, что на помощь животному пожарные снарядили сотрудницу, отличающуюся самой сильной любовью к представителям фауны. Приехав по адресу, она быстро нашла кошку и оказала помощь, применив специальный инструмент. Дабы не навредить голове, оказавшейся в консервной банке из под макарон в соусе, специалисты срезали края изделия ножницами по металлу.Отмечается, сразу же после завершения операции по спасению кошки сотрудники службы 911 отпустили её, поскольку та не была ранена и её жизни больше ничего не угрожало. Пользователи Сети поблагодарили спасателей за чуткость к проблемам бродячих животных