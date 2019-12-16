Алла Пугачева отказалась участвовать в новогодних шоу
Певица Алла Пугачева отказалась от участия в новогодних шоу. В то же время поклонники Примадонны отечественной эстрады надеются, что ее решение не является окончательным.
В Сети появилась новогодняя программа «Первого канала». Известно, что поздравлять зрителей с праздником будут Сергей Шнуров, Ани Лорак, Витас, Светлана Лобода, Анжелика Варум и Леонид Агутин. Сейчас активно снимаются новогодние проекты, за данным процессом можно наблюдать даже вечером на улицах Москвы.
Программа «Первого канала» будет смонтирована из небольших клипов. Знаменитости порадуют не только известными шлягерами, а и свежими композициями. Известно, что Сергей Шнуров представит новую музыкальную работу, а Анжелика Варум и Леонид Агутин исполнят вместе песню «Авторское кино». Витас будет работать вместе с танцором Сергеем Полуниным.
Что касается Аллы Пугачевой, то она отказалась от участия в новогодних шоу. Об этом рассказал ее концертный директор. В прошлом году артистка появилась в эфире «Первого канала», где показали ее давний клип. Действия руководства медиаресурса понятны, поскольку присутствие Пугачевой на экранах поднимает рейтинги.
В Сети появилась новогодняя программа «Первого канала». Известно, что поздравлять зрителей с праздником будут Сергей Шнуров, Ани Лорак, Витас, Светлана Лобода, Анжелика Варум и Леонид Агутин. Сейчас активно снимаются новогодние проекты, за данным процессом можно наблюдать даже вечером на улицах Москвы.
Программа «Первого канала» будет смонтирована из небольших клипов. Знаменитости порадуют не только известными шлягерами, а и свежими композициями. Известно, что Сергей Шнуров представит новую музыкальную работу, а Анжелика Варум и Леонид Агутин исполнят вместе песню «Авторское кино». Витас будет работать вместе с танцором Сергеем Полуниным.
Что касается Аллы Пугачевой, то она отказалась от участия в новогодних шоу. Об этом рассказал ее концертный директор. В прошлом году артистка появилась в эфире «Первого канала», где показали ее давний клип. Действия руководства медиаресурса понятны, поскольку присутствие Пугачевой на экранах поднимает рейтинги.