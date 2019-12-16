Алла Пугачева отказалась участвовать в новогодних шоу

В Сети появилась новогодняя программа «Первого канала». Известно, что поздравлять зрителей с праздником будут Сергей Шнуров, Ани Лорак, Витас, Светлана Лобода, Анжелика Варум и Леонид Агутин. Сейчас активно снимаются новогодние проекты, за данным процессом можно наблюдать даже вечером на улицах Москвы.Программа «Первого канала» будет смонтирована из небольших клипов. Знаменитости порадуют не только известными шлягерами, а и свежими композициями. Известно, что Сергей Шнуров представит новую музыкальную работу, а Анжелика Варум и Леонид Агутин исполнят вместе песню «Авторское кино». Витас будет работать вместе с танцором Сергеем Полуниным.Что касается Аллы Пугачевой, то она отказалась от участия в новогодних шоу. Об этом рассказал ее концертный директор. В прошлом году артистка появилась в эфире «Первого канала», где показали ее давний клип. Действия руководства медиаресурса понятны, поскольку присутствие Пугачевой на экранах поднимает рейтинги.