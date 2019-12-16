Максим Матвеев пожаловался на предновогоднюю суету и сравнил себя с "бешеным конем"

Максим Матвеев вспомнил, как в прошлом с наступлением декабря он ощущал атмосферу праздника и наступающего Нового года. В частности, он запомнил волшебство этого периода с его первым снегом и подарками. Однако сейчас он “носится, как бешеный конь” из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, чтобы купить всем подарки, встретиться с важными людьми сделать праздник для семьи. В частности, он отводит сыновей в школу, покупает огурцы и делает много других вещей, но при этом получает удовольствие от этой суеты. Также знаменитость постоянно ощущает приближающийся праздник.Максим Матвеев поздравил поклонников с наступающим Новым годом, а публика ответила ему тем же в комментариях. Фолловеры также похвалили внешний вид своего кумира.