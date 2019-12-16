Медики назвали запретные при варикозе продукты





Если имеется варикоз, рекомендуется перестать употреблять наваристые бульоны, различные маринады, копчености, ведь все это негативно сказывается на состоянии сосудов. Людям с лишними килограммами необходимо пытаться снизить свой вес. Здесь поможет низкокалорийная диета. Медики советуют исключить употребление жирных сортов мяса, обработанного сахара. Стоит также отказаться от полуфабрикатов и фасфуда, поскольку эти продукты негативно отражаются на состоянии стенок сосудов. Часто приготовленная кем-то пища получается пересоленной. Этот продукт также рекомендуется сократить в рационе, чтобы отеки еще больше не увеличивались. Стоит свести к минимуму употребление чая, кофе, выпечки.По словам специалистов, свой рацион нужно обогатить фруктами и овощами. Важно присутствие витамина С, биофлавонидов и других полезных микроэлементов.