Смартфоны Samsung Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite прошли сертификацию





Samsung Galaxy S10 Lite получит 6,7-дюймовый экран с разрешением 2400x1800 пикселей. Модель похвастается тройной основной камерой с датчиками на 48, 12 и 5 МП. Устройство оснастят видеоадаптером Adreno 640. Новинка удивит 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Также гаджет поддерживает две SIM-карты.Сведений относительно Samsung Galaxy Note 10 Lite в настоящий момент значительно меньше. Модель получит процессор Exynos 9810 и батарею на 4500 мАч, а также аналогичную основную камеру. Устройство должно располагать отличительной особенностью, которой нет даже у Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 10. Новинка получит Bluetooth 5.1. Данная технология позволит устройству иметь несколько новых удобных функций. Например, Bluetooth 5.1 предоставляет возможность устройству определять местоположение стилуса S Pen и помогать владельцу искать его в случае потери. Цена данного смартфона будет колебаться от 609 до 669 долларов.Модели Samsung Galaxy S10 Lite и Samsung Galaxy Note 10 Lite могут появится на мировом рынке под другими названиями. Первый может быть представлен как Samsung Galaxy A51, а второй – A71.