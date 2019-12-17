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Иосиф Пригожин после ДТП с участием сына Валерии выступил против приезжих таксистов

Иосиф Пригожин признался, что обеспокоен ситуацией на дорогах после произошедшего с сыном Валерии ДТП. Продюсер выступил против приезжих таксистов.

Около недели назад Арсений Шульгин попал в серьезное ДТП, в результате которого получил несколько травм. Это обернулось стрессом для звездной семьи, поскольку Валерия и Иосиф Пригожин сильно переживали за сына. При этом певица была задействована в предновогодних мероприятиях. Продюсер выразил обеспокоенность по поводу “безбашенных” приезжих туристов, которые стремятся быстро выполнить заказ. Шоумен отметил, что даже для профессиональных водителей они представляют опасность, поэтому его очень беспокоит ситуация на автодорогах страны.

Известно, что первое ДТП произошло в ночь на 8 декабря, когда Арсений вместе с возлюбленной ехал из Москвы в Санкт-Петербург. Вторая авария имела место в Москве 13 декабря, когда его такси столкнулось с автобусом. Утром 15 декабря после столкновения с другим авто на машине лишь погнулась рамка для государственного номера. Шульгину уже кажется, что его преследует злой рок.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 01:00

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