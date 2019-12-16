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Составлен ТОП-10 скандалов с участием звезд шоу-бизнеса 2019 года

Представители СМИ составили ТОП-10 скандалов 2019 года, где участвовали звезды отечественного шоу-бизнеса. В него вошли смерть Юлии Началовой, тайны болезни Анастасии Заворотнюк, свадьба Ксении Собчак и другие.
Составлен ТОП-10 скандалов с участием звезд шоу-бизнеса 2019 года

В марте уходящего года скончалась российская певица Юлия Началова. После ее смерти во многих источниках начала появляться информация о том, что могила является «чудодейственной». Туда даже стали ходить туристы в рамках паломнических поездок. Некоторые даже пытались украсть цветы, чтобы впоследствии проводить с ними определенные обряды.

В рейтинг попала ситуация с искусственной накруткой голосов в проекте «Голос. Дети», где изначально победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Результаты показали, что она выиграла с большим отрывом от конкурентов. После того, как пользователи Сети начали выражать негодование по поводу сложившейся ситуации, руководство «Первого канала» аннулировало результаты финального этапа и объявило о старте проверки. В итоге всех юных певцов назвали победителями и вручили им по миллиону рублей.

Тройку лидеров ТОПа замкнул инцидент, когда продюсер Бали Алибасов отравился средством бытовой химии, которое случайно выпил. В результате наставник «На-На» оказался в реанимации НИИ Склифосовского. У него диагностировали ожог пищевода, дыхательных путей и желудка. На восстановление супругу Лидии Федосеевой-Шукшиной потребовалось около двух недель. Многие хейтеры решили, что ситуация является выдуманной. Якобы ее придумали в целях пиара.

13 сентября нынешнего года состоялась свадьба ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Звездная пара удивила всех тем, что к дверям Грибоедовского ЗАГСа приехала на катафалке. Жених и невеста лежали на месте, где обычно стоит гроб.

В конце лета начала распространяться информация о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Родственники подтвердили факт наличия недуга у знаменитости, однако не стали говорить о подробностях случившегося.

На пятом месте находится скандал, связанный с травлей Кристины Асмус и ее супруга Гарика Харламова после выхода фильма «Текст». В картине актриса задействована в интимной сцене. Многие посчитали, что подобные съемки можно приравнять к реальной измене своему возлюбленному.

В ТОПе также оказался развод Евгения Петросяна и его новый роман, суды рэперов Тимати и L’One, уход певицы Наргиз от продюсера Максима Фадеева, конфликт ведущего Дмитрия Шепелева с родителями Жанны Фриске из-за сына Платона.

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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 22:29

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