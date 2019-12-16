"Я стал моржом 25 лет назад": Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко объяснил, почему носит летние мокасины зимой

«Моржи купаются, и я морж! Стал им 25 лет назад», - сказал Дмитрий Дмитренко.





Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что ее часто критикуют, якобы она не заботиться о своем супруге. Дело в том, что даже в минусовую погоду Дмитрий Дмитренко ходит в летних мокасинах, причем без носков. Молодая мамочка посетовала, ей стыдно, когда ее критикуют, однако она все время говорит избраннику, что он должен беречь свое здоровье, ведь у него больная спина. К тому же, отметила Рапунцель-старшая, мама Дмитрия Дмитренко прислала ему две пары зимних теплых носков еще в прошлом году, мужчина просто сложил их на полку и не носит.Телеведущий Влад Кадони поспешил поддержать беременную звезду проекта "Дом-2". Кроме того, он обратился к Дмитрию Дмитренко и поинтересовался, почему зимой, в холодную погоду, да еще и за две недели до Нового года он ходит в летних мокасинах, на что молодой отец дал довольно странный ответ: