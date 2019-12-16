Участники проекта "Дом-2" Илья Яббаров и Анастасия Голд помирились за ужином на Сейшелах





Только неделю назад Илья Яббаров и Анастасия Голд сильно поссорились, причем не обошлось без взаимных оскорблений. Саратовский шансонье назвал избранницу меркантильной особой и добавил, что она не интересует его в сексуальном плане и вообще не нравится, как девушка. Анастасия Голд тоже молчать не стала и на все ответила с помощью матов в том числе.Однако Захар Саленко недавно устроил для влюбленных романтический ужин на берегу океана. Стол украсили очень красиво, а пили проектанты шампанское, после чего помирились и "закрепили" все, как выразился Илья Яббаров, несколько раз за балдахином. Более того, саратовский шансонье принес Голд свои извинения, а она ответила ему тем же.Стоит отметить, только то, что недавно проектант со слезами на глазах молил отправить его в Москву, и если бы организаторы выполнили просьбу, уверены поклонники, сейчас в Сети обсуждали бы совершенно новую историю любви ловеласа на "Дом-2".