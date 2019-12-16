«Цензура»: Режиссер Павел Костомаров прокомментировал перенос показа сериала «Эпидемия»





14 декабря, спустя два дня после начала показа сериала «Эпидемия», платформа резко закрыла к нему доступ. До этого зрители уже смогли посмотреть 4 серии проекта, поэтому его неожиданный перенос на февраль вызвал множество вопросов и недовольства. Официальная позиция онлайн-кинотеатра Premier выглядит неубедительной. Представители компании отмечают, что перенос проекта связан с успехом нового сезона «Полицейского с Рублевки», поэтому было принято решение не загружать зрителей хорошими сериалами, поэтому расписание было разгружено.У обычных людей и создателей сериала «Эпидемия» есть другая версия событий. Режиссер проекта Павел Костомаров отмечает, что в 5 серии имеется несколько провокационных сцен. Во время них военные расстреливают целый район города, так как в нем живут зараженные эпидемией люди. Многие считают, что подобный сюжет мог показаться излишне провокационным и недопустимым для показа публике.По словам Павла Костомарова, до последнего момента с сериалом не было никаких проблем, поэтому неожиданное удаление пятой серии, а затем и полный перенос «Эпидемии» он считает цензурой в чистом виде.