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«Цензура»: Режиссер Павел Костомаров прокомментировал перенос показа сериала «Эпидемия»

Российский режиссер Павел Костомаров прокомментировал перенос показа своего нового сериала «Эпидемия». Он заявил, что не видит никаких обоснованных причин для отмены онлайн-кинотеатром Premier выхода проекта, поэтому сделал вывод, что все случившееся – это цензура.
«Цензура»: Режиссер Павел Костомаров прокомментировал перенос показа сериала «Эпидемия»

14 декабря, спустя два дня после начала показа сериала «Эпидемия», платформа резко закрыла к нему доступ. До этого зрители уже смогли посмотреть 4 серии проекта, поэтому его неожиданный перенос на февраль вызвал множество вопросов и недовольства. Официальная позиция онлайн-кинотеатра Premier выглядит неубедительной. Представители компании отмечают, что перенос проекта связан с успехом нового сезона «Полицейского с Рублевки», поэтому было принято решение не загружать зрителей хорошими сериалами, поэтому расписание было разгружено.

У обычных людей и создателей сериала «Эпидемия» есть другая версия событий. Режиссер проекта Павел Костомаров отмечает, что в 5 серии имеется несколько провокационных сцен. Во время них военные расстреливают целый район города, так как в нем живут зараженные эпидемией люди. Многие считают, что подобный сюжет мог показаться излишне провокационным и недопустимым для показа публике.

По словам Павла Костомарова, до последнего момента с сериалом не было никаких проблем, поэтому неожиданное удаление пятой серии, а затем и полный перенос «Эпидемии» он считает цензурой в чистом виде.

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Культура / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:35

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