Ученые: Практика осознанности способствует борьбе с гипертонией





Представители Брауновского университета разработали девятинедельную программу, к которой привлекли 43 человека старше 60 лет. Добровольцы страдали от гипертонии, которая приводит к множеству сердечно-сосудистых заболеваний. Новый метод был направлен на использования осознанности, чтобы улучшить свое состояние. В частности, участники эксперимента учились контролировать свои эмоции, а также узнавали о здоровых и нездоровых привычках, способствуя улучшению самочувствия. В результате добровольцы продемонстрировали повышение качества навыков саморегуляции, например, они уменьшили употребление спиртного и соли.При годовом соблюдении правил лучшие показатели выявлены у граждан, страдающих от неконтролируемой гипертонии второй стадии. На данный момент во втором этапе тестирования программы осознанности участвуют более 200 добровольцев.