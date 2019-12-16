Участники проекта "Дом-2" Настя Иванова и Руслан Мацьолек хотят пожениться и поучаствовать в конкурсе "Свадьба на миллион"

"Самые нужные, желанные и долгожданные люди появляются в нашей жизни только тогда, когда мы освобождаем внутри себя пространство для их присутствия. Освобождаем oт памяти, от прошлого, от страхов и собственных глупых мыслей и рамок. Настоящими мы становимся не в одиночестве. Одиночество лишь способствует очищению души. Истинных себя мы узнаем только с теми, кто открывает в нашем сердце мир добра, трепета, нежности, маленьких ежедневных чудес, улыбок и безграничного счастья. Руслан, ты — мой мир и моё безграничное счастье!" - написала звезда.





Не так давно участники проекта "Дом-2" Настя Иванова и Руслан Мацьолек поссорились и даже намерены были расстаться, когда блондинка призналась, что целовалась с бывшим возлюбленным Алексеем Кудряшовым. Тем не менее, теперь молодые люди всерьез задумались на счет свадьбы. В своем микроблоге в Instagram Настя Иванова рассказала, возлюбленный просит ее родить дочь, блондинка согласна, но, по ее словам, из-за проблем с женским здоровьем беременеть ей нельзя еще полгода-год.А вот о свадьбе Настя Иванова и Руслан Мацьолек задумались вполне серьезно. Так, проектантка поинтересовалась у поклонников, стоит ли им принять участие в конкурсе "Свадьба на миллион" в следующем году, ведь ребята любят друг друга, трогательно признаются друг другу в чувствах.Фолловеры тут же выразили влюбленным поддержку и попросили их выбрать для торжества помещение побольше, чтобы они тоже получили возможность встретиться со своими кумирами, на что Настя Иванова ответила, что обязательно пообщается с подписчиками в день торжества или на следующий.