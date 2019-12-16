Пикап Tesla Cybertruck может остаться без сертификации в Европе
Tesla Cybertruck может столкнуться с рядом трудностей при прохождении сертификации для реализации Европе, поскольку не отвечает некоторым ключевым требованиям. Согласно заявлениям представителя компании SGS-TUV Saar GmbH Штефана Теллера, пикап может не получить одобрения после испытания по пассивной безопасности.
За короткое время пикап Tesla Cybertruck с футуристическим дизайном собрал более 200 тысяч предзаказов, но его необычный внешний вид и совершенно новый тип конструкции могут создать непреодолимые трудности для компании. Эксперты уверены, что это транспортное средство не пройдет тест на пригодность для езды из-за жесткости кузова. Илон Маск заявил, что авто может удержать даже большой удар, но в Европе передняя часть не может отличаться жесткостью. Кузов авто должен поглощать энергию, чтобы обеспечивать пассивную защиту пешеходов при ДТП.
На европейском рынке бренд ждут трудности на фоне отсутствия зеркал. Кроме того, пикапу потребуются классические шины, оптика и сертифицированные дворники.
За короткое время пикап Tesla Cybertruck с футуристическим дизайном собрал более 200 тысяч предзаказов, но его необычный внешний вид и совершенно новый тип конструкции могут создать непреодолимые трудности для компании. Эксперты уверены, что это транспортное средство не пройдет тест на пригодность для езды из-за жесткости кузова. Илон Маск заявил, что авто может удержать даже большой удар, но в Европе передняя часть не может отличаться жесткостью. Кузов авто должен поглощать энергию, чтобы обеспечивать пассивную защиту пешеходов при ДТП.
На европейском рынке бренд ждут трудности на фоне отсутствия зеркал. Кроме того, пикапу потребуются классические шины, оптика и сертифицированные дворники.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:59