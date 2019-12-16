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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил один из самых современных экотехнопарков, в Калуге

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил первый российский экотехнопарк «Калуга». Полигон, построенный на территории Калужской области, полностью готов к эксплуатации. Новое предприятие позволит значительно сократить объемы захоронения ТКО и создать новые рабочие места. Более того, данный комплекс будет приносить в региональный бюджет стабильный доход, пишет mk.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил один из самых современных экотехнопарков, в Калуге

По словам Сергея Собянина, на этом предприятии планируется отрабатывать новейшие технологии, предлагаемые в области переработки отходов. К созданию данного объекта инженеры и строители подошли ответственно. Для утилизации мусора была разработана новейшая система. Сортировка позволяет максимально качественно отделять от бытовых отходов все полезные фракции и запускать их во вторичную переработку. При подготовке проекта были созданы специальные карты. Они полностью защищают окружающую среду от негативного влияния. Данная система состоит из нескольких этапов, в ходе которых запущена фильтрация очистных сооружений, а также введена программа экологического мониторинга состояния воздуха и земли. Инновационные технологические линии и новые методы управления дают возможность контролировать все происходящие на предприятии процессы в режиме реального времени. Уже с 1 января в Москве стартует раздельный сбор мусора. Данный подход существенно уменьшит объемы захоронений твердых коммунальных отходов. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Гордеев, который посетил предприятие вместе с мэром Москвы, отметил, что экотехнопарк «Калуга» достаточно интересен тем, что для его строительства использовались как российские, так и иностранные наработки. В плане применения технологических решений это отличный пример, который следует учесть при создании подобных объектов в других регионах России.

Как отметили чиновники, уникальность комплекса заключается в том, что на нем предусмотрены площадки не только для обработки сырья, но и создания вторичных ресурсов. Для страны важны подобные объекты. Контролировать их работу можно в режиме онлайн, а проверить предприятие соответствующие международным стандартам системы позволяют в любое время. Сортировочные линии завода, которые готовы к эксплуатации, смогут перерабатывать до 1 миллиона тонн сырья в год. Предприятие позволит добывать из мусора черные и цветные металлы, а также пластик, бумагу, стекло и электронный лом. На объекте уже работают более 150 человек, в обозримом будущем планируется создать еще несколько сотен новых рабочих мест.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:47

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