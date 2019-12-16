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Сбербанк запустил самый мощный суперкомпьютер в России

Сбербанк совместно с дочерним предприятием SberCloud официально запустил суперкомпьютер, считающийся самым мощным на территории России. Он получил название Christofari.

Сбербанк запустил самый мощный суперкомпьютер в России

Уточняется, что Christofari начал функционировать в минувший четверг, 12 декабря. Устройство способно одновременно производить анализ 15 тысяч потоковых 4К-роликов. О том, что будет создан суперкомпьютер, специалисты впервые объявили публично в ноябре нынешнего года в рамках конференции AI Journey. По словам авторов проекта, в основе продвинутого устройства лежат высокопроизводительные узлы NVIDIA DGX-2, оснащенные ускорителями Tesla V100. В рамках проведенных тестов производительность Christofari составила 6,7 PFLOPs.

Отмечается, что система создана специально для обучения нейросетей и ИИ. Теперь даже у начинающих стартаперов появилась уникальная возможность развивать собственные проекты в данной области.

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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:10

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