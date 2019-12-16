Сбербанк запустил самый мощный суперкомпьютер в России





Уточняется, что Christofari начал функционировать в минувший четверг, 12 декабря. Устройство способно одновременно производить анализ 15 тысяч потоковых 4К-роликов. О том, что будет создан суперкомпьютер, специалисты впервые объявили публично в ноябре нынешнего года в рамках конференции AI Journey. По словам авторов проекта, в основе продвинутого устройства лежат высокопроизводительные узлы NVIDIA DGX-2, оснащенные ускорителями Tesla V100. В рамках проведенных тестов производительность Christofari составила 6,7 PFLOPs.Отмечается, что система создана специально для обучения нейросетей и ИИ. Теперь даже у начинающих стартаперов появилась уникальная возможность развивать собственные проекты в данной области.