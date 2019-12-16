WhatsApp признали самым популярным приложением десятилетия в России





За последнее десятилетие именно данное дополнение являлось самым популярным среди россиян. На втором месте после WhatsApp расположилась соцсеть «ВКонтакте». Тройку лидеров замыкает еще один мессенджер - Viber. В ТОП-10 также попали такие программы, как Instagram, «Сбербанк Онлайн», «Одноклассники», Skype, Avito, Яндекс.Браузер и AliExpress. Однако больше всего граждане России тратят деньги в дополнениях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Читай!».Стоит отметить, на мировом электронном рынке ситуация немного другая. Здесь первенство досталось популярной социальной сети Facebook. На втором месте расположился Facebook Messenger. И лишь третья строчка за WhatsApp. В десятку лидеров также попали Instagram, Snapchat, Skype, TikTok, UC Browser, YouTube и Twitter.