В 2020 году на проекте "Дом-2" могут появиться возрастные участники





В последнем выпуске программы "Бородина против Бузовой" появились родители всех участников реалити-шоу. Оказалось, что в следующем году организаторы подготовили для поклонников и проектантов сразу несколько сюрпризов. Так, в Москве появится новый павильон для съемок, где будут жить участники проекта, их станет больше.Кроме того, появятся в реалити-шоу и возрастные участники, об этом на шоу "Бородина против Бузовой" рассказала Татьяна Владимировна Африкантова. Кого именно из родителей пригласили организаторы, пока не известно, однако, скорее всего, это будут мать Майи Донцовой, Алексея Купина и некоторых других действующих проектантов.