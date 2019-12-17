Гражданский муж Сандры Буллок Брайан Рэндалл не может усыновить ее детей из-за проблем с законом





Фактически Брайан Рэндалл является отцом детей Сандры Буллок, поскольку именно он воспитывает малышей уже многие годы. Недавно фотограф написал заявление с просьбой дать разрешение на усыновление Луиса и Лайлы. Однако власти отказали ему в этом, ссылаясь на старые проблемы с законом у гражданского супруга киноактрисы. Дело в том, что много лет назад Брайан Рэндалл привлекался за вождение в нетрезвом виде, а в 2012 году он имел привод в полицию из-за мелкого хулиганства. Сосед фотографа пожаловался на него, обвинив в осквернении собственного дома собачьими экскрементами. Тогда сотрудники полиции доставили Брайана Рэнделла в отделение для выяснения обстоятельств данного происшествия. Именно эти правонарушения не позволяют бойфренду Сандры Буллок усыновить ее детей.Согласно законодательству США, будущий родитель не должен привлекаться к ответственности на протяжении десяти лет. То есть Брайан Рэндалл сможет решить свою проблему только через два года. Однако фотограф не намерен ждать, поэтому собирается обжаловать данное решение в суде, поскольку он не привлекался к ответственности за какое-либо насилие. Сможет ли гражданский супруг Сандры Буллок получить опеку раньше, никому не известно. Все же актриса надеется на положительный результат, поскольку очень хочет, чтобы возлюбленный стал настоящим отцом ее детям.