Названы самые ожидаемые премиальные седаны и лифтбеки в 2020 году в России





Во второй половине 2020 года в России появится Cadillac CT4, являющийся приемником ATS. Базовая версия седана получит 2,0-литровый 240-сильный двигатель, а самый мощный вариант будет иметь 313 «лошадок». Цену сообщат чуть позже. BMW Gran Coupe 2-й серии прибудет в Россию уже весной 2020-го, однако технические характеристики пока не известны. В будущем производитель выпустит «заряженную» версию модели.В 2020 году россияне также могут ожидать выхода обновленного седана Mercedes-Benz E-класса. Внешний вид модели станет более спортивным, а моторная линейка будет шире и производительнее. Отдельно стоит отметить премиальные новинки от Audi: A4 и A5 Sportback. Первая модель получила модернизированную оптику, новые панели кузова и радиаторную решетку. В салоне заменят практически всю технику. Лифтбэк Audi A5 Sportback похвастается прежним внешним видом, но полностью новым салоном. Цена первой модели стартует от 2 млн 125 тысяч, а второй – от 2 млн 490 тысяч рублей.И закрывает список самых ожидаемых премиальных новинок в России Genesis G80. Этот китайский седан похвастается 2,0-литровым двигателем с разной мощностью и ценой от 2 млн 810 тысяч рублей.