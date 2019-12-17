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Названы самые ожидаемые премиальные седаны и лифтбеки в 2020 году в России

Отечественные эксперты назвали самые ожидаемые премиальные седаны и лифтбеки предстоящего года. В 2020-м в России начнут продавать такие новинки: BMW Gran Coupe 2-й серии, обновленный Mercedes-Benz E-класса, Audi A4 и Audi A5 Sportback и многие другие.
Названы самые ожидаемые премиальные седаны и лифтбеки в 2020 году в России

Во второй половине 2020 года в России появится Cadillac CT4, являющийся приемником ATS. Базовая версия седана получит 2,0-литровый 240-сильный двигатель, а самый мощный вариант будет иметь 313 «лошадок». Цену сообщат чуть позже. BMW Gran Coupe 2-й серии прибудет в Россию уже весной 2020-го, однако технические характеристики пока не известны. В будущем производитель выпустит «заряженную» версию модели.

В 2020 году россияне также могут ожидать выхода обновленного седана Mercedes-Benz E-класса. Внешний вид модели станет более спортивным, а моторная линейка будет шире и производительнее. Отдельно стоит отметить премиальные новинки от Audi: A4 и A5 Sportback. Первая модель получила модернизированную оптику, новые панели кузова и радиаторную решетку. В салоне заменят практически всю технику. Лифтбэк Audi A5 Sportback похвастается прежним внешним видом, но полностью новым салоном. Цена первой модели стартует от 2 млн 125 тысяч, а второй – от 2 млн 490 тысяч рублей.

И закрывает список самых ожидаемых премиальных новинок в России Genesis G80. Этот китайский седан похвастается 2,0-литровым двигателем с разной мощностью и ценой от 2 млн 810 тысяч рублей.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:00

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