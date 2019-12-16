В Петербурге подозреваемый в убийстве студентки мужчина написал первое письмо из СИЗО





Согласно материалам следствия, злоумышленник выстрелил в девушку из винтовки. Потом он пытался избавиться от ее бездыханного тела, предварительно расчленив труп. Однако случайные свидетели увидели, как мужчина намеревается утопить части тела покойной, поэтому сразу же сообщили обо всем сотрудникам правоохранительных органов.В письме заключенный пишет, что девушку считал своей невестой. С ней он планировал обвенчаться в церкви весной. Отношения пары длились пять лет. По словам задержанного, за все это время он не причинил никакого вреда возлюбленной.Подозреваемый рассказал, что с 2014 года у него не было отношений с другими девушками. Кроме того, ныне покойную он называл своей невестой даже при родственниках.