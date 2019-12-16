В России автомобили начнут общаться между собой посредством технологии V2X





Как проинформировал общественность Кирилл Жанайдаров, представляющий один из департаментов фонда “Сколково”, в единой платформе окажутся объединены системы распознавания и видеофиксация. Кроме того, система должна включать диспетчеризацию в паре с цифровой картой дорог. У автомобилистов теперь будет иметься возможность бронировать место на парковке или мониторить расписание автобусов, а также в режиме онлайн занять очередь на автомойку. Машины с новой функцией смогут “общаться” на расстоянии, предупреждая владельца транспорта о приближении пешеходов или предоставляя данные об инфраструктуре, например, о светофорах.Согласно данным от представителя “Глонасс” Ярослава Федосеева, технологию в Сколково намереваются внедрять в начале весны, а полноценная работа сервиса начнется на протяжении 2020 года.