В Сети раскритиковали лицо звезды "Дома-2" Марины Африкантовой после очередных уколов красоты
Звезда и участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова не скрывает, что прибегает к услугам косметологов, чтобы поддерживать красоту и молодость. Также известно, муж проектантки Роман Капаклы на 10 лет моложе своей избранницы, что пару совершенно не смущает. Тем не менее, последние уколы красоты, отметили в Сети, совсем изуродовали лицо блондинки.
Звезда проекта "Дом-2" Марина Африкантова периодически попадает под критику со стороны фанатов. Многие считают, девушка старше своего избранника Романа Капклы не на 10 лет, а больше, и свой возраст блондинка тщательно скрывает всеми способами. Чтобы поддерживать красоту лица и убирать морщины, участница реалити-шоу часто прибегает к услугам косметологов.
К примеру, обратиться к специалистам Марина Африкантова решила и перед финалом конкурса "Человек года", однако ожидаемого эффекта звезда, видимо, получить не смогла. В Сети появились снимки, где видно, что уколы красоты окончательно испортили милое лицо Африкантовой, ведь ей неправильно ввели препараты в губы и под глаза, в итоге лицо и вовсе перекосило.
Звезда проекта "Дом-2" Марина Африкантова периодически попадает под критику со стороны фанатов. Многие считают, девушка старше своего избранника Романа Капклы не на 10 лет, а больше, и свой возраст блондинка тщательно скрывает всеми способами. Чтобы поддерживать красоту лица и убирать морщины, участница реалити-шоу часто прибегает к услугам косметологов.
К примеру, обратиться к специалистам Марина Африкантова решила и перед финалом конкурса "Человек года", однако ожидаемого эффекта звезда, видимо, получить не смогла. В Сети появились снимки, где видно, что уколы красоты окончательно испортили милое лицо Африкантовой, ведь ей неправильно ввели препараты в губы и под глаза, в итоге лицо и вовсе перекосило.