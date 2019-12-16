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В Госдуме хотят сажать наркоманов за отказ от лечения

В Госдуме рассматривают правки в Уголовный кодекс Российской Федерации. Депутаты хотят сажать наркоманов, которые отказываются от лечения.

Сегодня человека можно направить в специальное медицинское учреждение для лечения от наркотической зависимости по решению суда. Однако некоторые наркоманы умышленно уклоняются от данной меры пресечения, что носит потенциальную угрозу для общества. Депутаты Госдумы решили радикально решить данную проблему. Чиновники рассматривают внесение изменений в уголовный Кодекс Российской Федерации. Депутаты хотят привлекать к более строгой ответственности лиц, которые уклоняются от выполнения решения суда по принудительному лечению. В таком случае наркомана будут сажать в специализированную тюрьму на срок от четырех до шести месяцев.

Подобная практика решит сразу две проблемы. Первая: потенциально опасного субъекта изолируют от общества. Вторая: наркоман получит реальный шанс на реабилитацию. Пока не известно, когда будут рассмотрены правки, поэтому о конкретной дате введения новой статьи говорить рано.

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Политика / Главные новости
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:14

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